Avellino-Monza, le probabili formazioni. Assenze pesanti per Biancolino

Si gioca questa sera al Partenio l’incontro tra Avellino e Monza, gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da pareggi, i biancoverdi a Modena, mentre il Monza ha ottenuto un punto a Bari, con i biancorossi che questa sera partono favoriti viste le pesanti assenze in casa Avellino.

Biancolino dovrà fare a meno di Cagnano, Rigione, Favilli, D’Andrea, Patierno e Tutino che è stato sottoposto ad una nuova operazione. Bianco invece, avrà tutti a disposizione ed in attacco potrebbe schierare il trio Galazzi, Caprari, Dany Mota.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Simic, Enrici, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Insigne; Lescano, Biasci. Allenatore: Biancolino.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota. Allenatore: Bianco