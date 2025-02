Titolari in grandi ex della Serie A: c’è Morata dal 1′, così come Mertens. Stagione finita per Icardi; fuori per squalifica, invece, Osimhen.

AZ Alkmaar – Galatasaray, le probabili formazioni:

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Addai, Mijnans, Lahdo; Parrott. All. Martens.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Cuesta, Bardakci, Kutlu; Sara, Demirbay; Sallai, Mertens, Yilmaz; Morata. All.Borku.