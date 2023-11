Babohlo rovina la festa all’Albania: finisce 1-1 in Moldavia

Solo pari per l’Albania in Moldavia. Formazione di Sylvinho in vantaggio dopo 25 minuti con Cikalleshi, a seguito di un rigore causato per fallo su Seferi, che realizza dal dischetto la rete dello 0-1. L’Albania attacca e prova a chiuderla, ma nei minuti finali arriva la rete del pareggio moldava con Babohlo. Per Asslani e compagni tutto rinviato alla prossima gara contro le Fær Øer.

Moldavia-Albania, risultato e tabellino

1-1

Reti: 25′ Cikalleshi – rigore (A), 87′ Babolho (M)

MOLDAVIA: Railean, Revenco (46′ Cojocaru), Craciun, Baboglo, Posmac, Reabciuk, Motpan (69′ Damascan), Rata, Caimacov (76′ Cojocari), Nicolaescu (76′ Stina), Postolachi. A disposizione: Avram (Portiere), Bogaciuc, Bolohan, Cebotari, Jardan, Marandici, Platica, Platica. CT. Clescenco.

ALBANIA: Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami (80′ Gjasula), Asani (92′ Muja), Seferi, Cikalleshi (62′ Daku). A disposizione: Balliu, Bare, Kastrati, Laci, Mersinaj, Muci, Muja, Strakosha, Uzuni, Veseli. CT. Sylvinho.