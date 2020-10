Balotelli: “Firmo tra qualche settimana”

Mario Balotelli è ancora senza squadra dopo la separazione con il Brescia, ma assicura che tra una settimana ci sarà la firma decisiva

Mario Balotelli, uno svincolato di lusso dopo la separazione con il Brescia. L’attaccante ancora non ha trovato una sistemazione e il tempo passa veloce supermario continua ad allenarsi ma intanto e già iniziato il campionato. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Spezia e Genoa, ma ancora la firma non c’è stata. Anche se dopo l’intervento al GF VIP per fare una sorpresa al fratello Enock che è all’interno della casa assicura che la firma è in arrivo entro una settiamana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>>Calciomercato Inter, una big su Eriksen