Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

I campioni d’Italia in carica impegnati martedì, alle 21, contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si riparte dall’1-1 del Maradona. Nella sfida d’andata sono stati i blaugrana a passare in vantaggio con Lewandowski. Alla rete del polacco ha prontamente risposto il Napoli con l’altro bomber, Victor Osimhen. Il match sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Spor 4K (213) e Sky Sport (252); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Barcellona-Napoli, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.