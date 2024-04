Barcellona-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Barcellona e PSG si sfidano per un posto in semifinale

Al Lluis Companys va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e PSG. L’andata al Parco dei Principi è terminata 3-2 per i blaugrana e i francesi sono costretti a vincere con due gol di scarto per passare il turno prima degli eventuali rigori. Il match sarà visibile in diretta su Sky e Canale 5 mentre in streaming su Infinity+ e Skygo martedì 16 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Barcellona-PSG

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Gundoĝan, Romeu, De Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Hernandez, Beraldo, Mendes; Lee Kang-in, Vitinha, Ruiz; Dembelè, Asensio, Mbappe. All. Enrique