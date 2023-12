Franco Baresi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, e in tale occasione ha espresso un commento personale sul sorteggio che vedrà il Milan affrontare i francesi del Rennes. Queste sono state le parole del vice-presidente onorario del club rossonero: “Non sottovalutiamo nessun avversario, le francesi sono sempre particolari. Dobbiamo avere la giusta mentalità per arrivare in fondo”. L’ex difensore ha poi proseguito: “Si giocherà a febbraio, manca tempo, speriamo di avere la squadra al completo (…) Abbiamo avuto poca continuità, ma sapevamo che il girone di Champions era difficile. Il campionato è agli inizi, con tutti gli effettivi possiamo dare noia a ogni avversario. Col Monza abbiamo giocato bene, con velocità: se i brianzoli non hanno fatto una grande gara è per merito del Milan”.

Baresi | Le parole sull’esordio di Simić

Baresi, davanti ai microfoni di Sky Sport, ha anche commentato l’esordio da favola di Simić nella partita contro il Monza di Palladino: “Bello vedere un giovane cresciuto da noi esordire e fare gol. Fa bene a tutto il club, al settore giovanile e all’ambiente. Il Milan è attendo quando c’è qualche giovane da lanciare, soprattutto agli italiani come accaduto con Camarda”.

La leggenda rossonera, infine, ha aggiunto: “Siamo davanti a una bella favola, mi è sembrato tornato indietro di qualche anno come successo a me”.