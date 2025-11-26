Bari: c’è l’esonero di Caserta, al suo posto Vivarini

Il Bari ha deciso di esonerare Fabio Caserta, di seguito il comunicato ufficiale:

SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale.

La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali.

Il posto di Fabio Caserta, sarà affidato a Vivarini appena arrivato nel capoluogo pugliese, che è reduce dall’esonero di Pescara.