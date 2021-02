La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha affrontato Napoli nella sfida al PalaBianchini ed ha dimostrato di poter affrontare con coraggio una delle formazioni più forti del campionato, disputando una buona partita nonostante il risultato finale di 59-69.

I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Gevi Napoli 59-69 (16-24, 36-39, 50-56).



Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 6, Lewis 15, Hajrovic n.e., Piccone 3, Passera 10, Mouaha 7, Baldasso 4, Bisconti n.e., Raucci 12, Gilbeck 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.



Gevi Napoli: Zerini 7, Iannuzzi 2, Klacar, Parks 8, Sandri, Marini 17, Mayo 8, Uglietti 4, Lombardi 15, Monaldi 8. Coach Sacripanti. Vice Cavaliere. Vice Serpico. Vice Conte.



Statistiche: Latina tiri da 2 53% (19/36) tiri da 3 17% (4/23) tiri liberi 53% (9/17) Napoli tiri da 2 37% (15/41) tiri da 3 33% (8/24) tiri liberi 75% (15/20).



Arbitri dell’incontro: Tirozzi Alessandro di Bologna, Grazia Lorenzo di Bergamo, Del Greco Stefano di Verona

Cronaca della partita



La Gevi Napoli parte forte e si porta subito sullo 0-4 ma Latina riesce subito a recuperare con la tripla di Mouaha. Le due compagini si affrontano con grande intensità ed al 5’ minuto il risultato è di 9-12. Il primo timeout viene chiamato dal coach Gramenzi al 7’ minuto sul punteggio di 9-16. Ripreso il gioco Lewis e Baldasso riducono lo svantaggio portandosi sul 13-16. Nonostante gli sforzi della Benacquista, il primo quarto si chiude sul 16-24 per Napoli.



All’inizio del secondo quarto Napoli porta il punteggio sul 16-29, ma la Benacquista spinge e riesce a portarsi a -7 dagli avversari. A questo punto coach Sacripanti chiama un timeout ma al rientro sul parquet è ancora Latina ad andare a segno con Mouaha e continua a lottare su ogni pallone, rimanendo sempre attaccata alla Gevi, che spende un altro timeout. Napoli va subito a segno al rientro ma alla fine le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 36-39.



Al rientro dall’intervallo latina riesce a portare il punteggio sul 40-41 al 21’. La partita è intensa ma Napoli riesce a piazzare il break, portandosi sul 40-48. Coach Gramenzi chiama il timeout e alla ripresa Latina riesce ad andare a segno, ma le distanze vengono subito ristabilite con due tiri liberi da Napoli che si porta sul 42-50 al 25’. Latina continua però ad attaccare e si porta a sole 3 lunghezze dagli avversari che però rispondono con una tripla di Mayo. Le due squadre continuano ad attaccarsi ed il terzo quarto si conclude sul punteggio di 50-56.

La fase finale della partita si apre con un canestro di Lewis ma Napoli replica subito e porta il punteggio sul 52-59. La Benacquista continua a lottare, ma paga alcuni errori di cui approfitta Napoli per portarsi sul 54-63 al 35’. Passa il tempo e Latina è ancora imprecisa al tiro, allora coach Gramenzi chiama timeout a 2:47 dalla fine. Nessuna delle due squadre va a segno, ma l’equilibrio è rotto da un tiro libero di Passera che porta il punteggio sul 55-64 ad 1:30 dalla fine. Latina non molla e continua a lottare ma la Gevi Napoli non è da meno e alla fine del match il tabellone segna il punteggio di 59-69 per gli ospiti.