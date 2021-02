Attraverso un comunicato stampa la Kienergia Rieti ha annunciato di aver risolto il contratto di prestazione sportiva con l’atleta Carlo Fumagalli, che ha militato nelle fila della squadra per tutta la scorsa stagione e per metà della stagione 2020/2021.

Il giocatore classe ’96 vanta un campionato vinto nella stagione 2013/2014 con l’Olimpia Milano. Dopo alcune buone stagioni in Serie B il playmaker milanese, nella stagione 2019/2020 passa NPC Rieti in serie A2 con cui ha appena concluso la sua esperienza. Nella prima stagione a Rieti disputa 23 incontri segando 2.5 punti a partita in poco meno di 13 minuti.

Il comunicato

Kienergia Rieti comunica di aver risolto il contratto di prestazione sportiva con l’Atleta Carlo Fumagalli che lascia dunque la Sabina dopo aver giocato per la NPC nella stagione 2019/2020 e metà 2020/2021. A Carlo vanno i ringraziamenti del Club per il contributo apportato in questi mesi ed i migliori auguri personali e professionali.