Partita ricca di colpi di scena quella fra la Kienergia Rieti e la Stella Azzurra Roma. Nel primo tempo la Stella Azzurra riesce ad approfittare delle difficoltà dei padroni di casa e tocca addirittura gli 11 punti di vantaggio. La Kienergia Rieti soffre a rimbalzo, soprattutto nel primo tempo.

Nella ripresa il match cambia in favore di Rieti. La difesa si sistema e la squadra riesce a giocare meglio e con pazienza e lucidità. Molto importanti son le prestazioni di Stefanelli, che sigla 23 punti in 26 minuti e De Laurentiis, protagonista anche lui del secondo tempo ben assistito da Sanguinetti, le cui triple sono arrivate in momenti decisivi. Ottima la prestazione di Rieti che centra la rimonta fino alla vittoria finale grazie alla prova corale della squadra.



Le parole di Coach Rossi

“Partita tosta, molto difficile poiché la Stella Azzurra è una squadra tosta e abbiamo sofferto inizialmente la loro energia. Poi siamo stati bravi difensivamente a trovare le contromisure e quindi a limitare i problemi avuti nel primo tempo riuscendo al contempo a ritrovare la fiducia al tiro. La vittoria di oggi è molto importante per il morale e non solo. Non possiamo esimerci dal ringraziare tutti i ragazzi ed in particolare Stefanelli e De Laurentiis per aver dato il massimo nonostante il rientro odierno in campo dopo l’assenza prolungata e senza aver mai fatto un allenamento 5 contro 5 con la squadra. Anche oggi abbiamo visto l’unione della squadra soprattutto nei momenti di difficoltà come il meno 11 quando siamo rimasti aggrappati alla partita riuscendo poi a recuperare. Per quanto riguarda il prossimo match contro Ferrara, la priorità rimane recuperare al meglio le energie dopo questi sforzi prolungati e ripetuti. Sperando di recuperare al meglio tutti i nostri giocatori”.





Tabellino





Kienergia Rieti – Stella Azzurra Roma 84-73 (15-22, 22-18, 18-12, 29-21)



Kienergia Rieti: Stefanelli 23, Sanguinetti 15, De Laurentiis 14, Taylor jr 13, Sabatino 11, Ponziani 4, Nonkovic 4, Piccoli 0, Frizzarin 0, Buccini 0, Imperatori 0



Tiri liberi: 29 / 42 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (De Laurentiis 11) – Assist: 17 (Sanguinetti, Sabatino 4)



Stella Azzurra Roma: Thompson jr 21, Giordano 17, Rullo 10, Nikolic 9, Mabor 6, Innocenti 4, Pugliatti 4, Marcius 2, Ndzie 0, Thioune 0, Matteo Visintin 0, Ghirlanda 0



Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 33 14 + 19 (Mabor 7) – Assist: 11 (Nikolic 3)