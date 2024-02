Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Bayern Monaco in campo con il 4-2-3-1. Tuchel sceglie De Ligt accanto a Dier al centro della difesa, sostenuti da Mazraoui, a destra, e Davies, a sinistra. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka, alle spalle di Sane, Musiala e Müller. In avanti il solo Harry Kane.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Schick, Hofmann. All. Xabi Alonso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, De Ligt, Dier, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Müller; Kane. All. Tuchel.