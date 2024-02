Bayern Leverkusen-Bayern Monaco, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il confronto tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco si preannuncia come uno scontro al vertice della Bundesliga, con entrambe le squadre a caccia di punti cruciali per il titolo. La partita si svolgerà al BayArena, mettendo di fronte la squadra di Xabi Alonso, attualmente in testa alla classifica, e il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, inseguitori diretti. Il Leverkusen sta vivendo una stagione straordinaria, ancora imbattuto in Bundesliga e in tutte le competizioni a cui ha partecipato quest’anno. La squadra ha superato il proprio totale di punti della stagione precedente e ha segnato una vittoria emozionante contro lo Stoccarda nella DFB Cup. Il Bayern Monaco, dopo aver superato il Borussia Monchengladbach, si prepara a questo scontro diretto con l’obiettivo di scalzare il Leverkusen dalla vetta della classifica.