Simone Inzaghi carica i suoi in vista del Bayern: "La Lazio deve godersi fino in fondo una serata come quella di domani e spero possa ricapitare, siamo tutti ambiziosi".

Bayern Monaco-Lazio

La Lazio domani sera affronterà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Il risultato dell’andata sembra aver già compromesso il ritorno, 4-1 da rimontare in Germania è quasi un’utopia. Ma i biancocelesti daranno il massimo fino al termine della gara.

Simone-Inzaghi: “Andiamo lì a giocare la partita”

Simone Inzaghi alla conferenza stampa alla vigilia del match: “Per arrivare a questa partita, lo sappiamo, abbiamo lavorato tanto. Siamo in certi stadi prestigiosi e contro grandi squadre. Andremo per fare una partita importante. In questa Champions, prima del Bayern, non avevamo ancora perso. Vogliamo fare bene. La Lazio deve andare in Europa con frequenza, gli ottavi mancavano da 20 anni. Dobbiamo cercare di avere continuità: non è semplice, davanti a noi, in campionato, ci sono 6 corazzate”. Domani sarà una gara difficile, anche se sembra impossibile, la Lazio dovrà fare la sua partita fino alla fine. Inzaghi dichiara: “Domani sera serve una prestazione importante contro un avversario fortissimo che negli ultimi anni ha fatto partite importanti. Serviranno corsa e determinazione: sono fortissimi, meritano i titoli vinti. Andiamo lì a giocare la partita. Fin qui tre trasferte fatte bene con tre pareggi, ma meritavamo di più. Loro sono i campioni del mondo, facciamo la nostra gara con determinazione. La Lazio deve godersi fino in fondo una serata come quella di domani e spero possa ricapitare, siamo tutti ambiziosi. Il nostro cammino è stato molto buono, l’obiettivo erano gli ottavi. Con il risultato dell’andata il passaggio del turno è compromesso, ma faremo la gara nel migliore dei modi”.