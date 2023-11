Bayern Monaco in campo con il 4-2-3-1. Tuchel sceglie Upamecano e Kim come centrali di difesa, sostenuti Mazraoui e Davies sulle fasce. Centrocampo affidato a Kimmich e Goretzka, alle spalle di Sané, Müller e Coman sulla trequarti. In avanti il solo Harry Kane. Tra i pali Manuel Neuer.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane. All. Tuchel.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.