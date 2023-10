Bayern Monaco di Tuchel in campo con il 4-2-3-1 composto da: Ulreich tra i pali; Laimer, Upamecano, Kim e Davies per il reparto difensivo; in mezzo al campo il duo Kimmich– Goretzka, alle spalle di Sané, Musiala e Coman. Attacco affidato al solito Harry Kane.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler; Röhl, Eggestein; Sallai, Doan, Grifo; Höler. All. Streich