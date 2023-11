Bavaresi, reduci dallo straordinario 0-4 in casa del Borussia Dortmund e ad un passo dalla qualificazione, affrontano il Galatasaray. Il Bayern Monaco, a punteggio pieno, ha l’occasione di centrare con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi di finale e di blindare il primo posto in caso di mancata vittoria del Manchester United contro il Copenhagen. Dall’altra parte, il Galatasaray, secondo, in piena corsa per un posto nel prossimo turno della competizione. La gara d’andata di Istanbul ha visto la formazione di Tuchel prevalere per 1-3 con reti di Coman, Kane e Musiala (Icardi dal dischetto per i turchi). Il match sarà visibile sul canale 254 di Sky Sport, e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.

GALATASARAY (4-2-3-1): Güvenç; Boey, Sánchez, Bardakcı, Angeliño; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi. All. Buruk.