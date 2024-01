Bayern Monaco-Hoffenheim, le ultimissime sulle formazioni

Torna la Bundesliga: il Bayern Monaco ospita l’Hoffenheim. Tuchel opta il 4-2-3-1. Fuori Mazraoui, impegnato in Coppa d’Africa, e Kim, in Coppa d’Asia, dentro Laimer sulle fascia e De Ligt centrale, insieme ad Upamecano, e Davies sull’altra corsia. Centrocampo affidato a Kimmich e Goretzka. In avanti, alle spalle di Kane, dentro Sane, Musiala e Coman.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.

HOFFENHEIM (3-1-4-2): Baumann; Vogt, Brooks, Kabak; Stach; Kaderabek, Promel, Grillitsch, Skov; Bebou, Kramaric. All. Matarazzo.