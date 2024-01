Bayern Monaco-Hoffenheim, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Bundesliga con la diciassettesima giornata: il Bayern Monaco ospita l’Hoffenheim. Bavaresi, chiamati a vincere per inseguire il Bayer Leverkusen (distante quattro punti, ma con una partita in più), hanno superato il Wolfsburg nell’ultima gara disputata. Ospiti, senza i tre punti da due giornate, occupano la settima posizione, a pari punti con l’Eintracht Francoforte, a tre lunghezze dal Borussia Dortmund. L’ultimo precedente all’Allianz Arena, risalente ad aprile, è terminato 1-1. Il match, in programma venerdì alle 20.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Vogt, Brooks, Kabak; Stach; Kaderabek, Promel, Grillitsch, Skov; Bebou, Kramaric. All. Matarazzo.