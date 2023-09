Bayern Monaco-Manchester United, le ultimissime dall’Allianz Arena

Manchester United chiamato a partire con il piede giusto in Europa dopo il brutto avvio in campionato. Nessuna sorpresa tra i Red Devils, c’è Casemiro, Bruno Fernandes e Eriksen, dal 1′ anche l’ex atalantino, Højlund. In casa Bayern parte dalla panchina De Ligt, c’è Kim tra i titolari, non manca il sempre presente Muller con Sané e Gnabry, dietro ad Harry Kane.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry; Kane. All. Tuchel

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelöf, Lisandro Martínez, Reguilón; Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Højlund. All. Ten Hag