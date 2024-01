Bayern Monaco-Werder Brema, probabili formazioni e dove vederla

Diciottesimo turno di Bundesliga: il Bayern Monaco ospita il Werder Brema all’Allianz Arena, domenica alle 15.30. Bavaresi, a caccia della quarta vittoria consecutiva, hanno sconfitto l’Hoffenheim nell’ultimo turno disputato. Diversamente, il Werder Brema, al quarto risultato utile consecutivo, è uscito con un pareggio dalla trasferta in casa del Bochum. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kratzig, Davies; Kimmich, Guerreiro; Muller, Musiala, Sane; Kane. All. Tuchel.

WERDER BREMA (3-4-2-1): Zetterer; Stark, Friedl, Jung; Weiser, Bittencourt, Stage, Agu; Borre, Njinmah; Ducksch. All. Werner.