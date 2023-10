Belgio in campo questa sera, alle 20.45, contro la Svezia. Nazionale guidata da Tedesco, prima nel girone, ha sconfitta l’Austria in trasferta nell’ultima partita disputata ed è sempre più vicina alla qualificazione a UEFA Euro 2024. Di fronte, la Svezia, terza, lontana 7 lunghezze dal secondo posto occupato dall’Austria, ma con una gara in più da disputare. Nella sfida d’andata, giocata a marzo a Solna, il Belgio ha battuto la formazione di Anderson per 0-3 con tripletta di Lukaku. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BELGIO (4-2-4): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans; Lukebakio, Openda, Lukaku, Doku. CT. Tedesco

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Rohden, Ekdal, Cajuste, Forsberg; Kulusevski, Quaison. CT. Andersson