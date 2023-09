Sesta giornata sensibilmente condizionata dal turnover e dalle difficoltà legate alla gestione di incontri ravvicinati. Nel fantacalcio ne risentono soprattutto i big, tenuto a riposo o schierati soltanto per frazioni di gara a scapito dei fantallenatori costretti peraltro ad inserire le squadre anche con due giorni di anticipo rispetto alla discesa in campo. Come da previsioni tornano comunque tra i migliori Osimhen e “Kvara”, si conferma Berardi, si rivedono vecchie conoscenze come Milik e Koopmeiners e fanno il loro esordio a bonus elementi molto attesi alla vigilia come Okafor e Gudmundsson. Vediamo nel dettaglio, ruolo per ruolo, TOP e FLOP di giornata.

PORTIERI

Lo 0-0 tra Monza e Bologna frutta il gradino più alto del podio ai due estremi difensori Di Gregorio e Skorupski che meritano un bel 6,5 in pagella. Stessa votazione ma un punto in meno causa rete subita per l’ottimo Turati del Frosinone che conferma il suo straordinario momento di forma coincidente con lo splendido inizio di stagione della compagine ciociara. A livello prestazionale e quindi valevole per il modificatore della difesa, segnaliamo anche Ochoa e Consigli, con le sue stesse risultanze. Il crollo di Genova costa carissimo a Rui Patricio la cui percentuale di reti incassate in proporzione ai tiri subiti si attesta su livelli molto alti; per lui il fantavoto finale è uno schiacciante 1,5 alla stessa stregua di Silvestri sepolto dalle quattro reti napoletane. Appena un gradino meglio Radunovic che si ferma a 2 anche se a livello prestazionale è di fatto il peggiore di giornata, insieme a Sommer dell’Inter (fv. 3), con una base di partenza pari a 5.

DIFENSORI

Torna tra i goleador l’olandese Dumfries che fa coppia in testa alla classifica di giornata relativa ai difensori con il rossonero Tomori al primo centro stagionale. Per entrambi il fantavoto è 10. Stessa votazione di partenza (7) ma “solo” un assist come bonus per Dragusin che con il suo 8 si porta sul terzo gradino del podio. Molto bene anche i “romani” Lazzari e Spinazzola che totalizzano rispettivamente 7,5 e 7 piazzando un assist a testa. Molto male stavolta il granata Bellanova che rimedia anche un giallo ed al pari dell’udinese Perez chiude la giornata con un pessimo 4 di fantamedia. Appena meglio gli altri romanisti Mancini, N’dicka e Kristensen che toccano quota 4,5 (il capitano anche a causa di un’ammonizione).

CENTROCAMPISTI

Genoa sugli scudi in mezzo al campo: Thorsby abbinando un assist alla rete riesce a piazzarsi in testa con un 11,5 di tutto rispetto davanti al compagno di squadra Gudmundsson che si ferma all’11 meritando mezzo punto in più in pagella (8) ma pescando meno dai bonus. Bene anche Koopmeiners, Baldanzi (prima rete stagionale per lui e per l’Empoli), Messias, Vecino, Zielinski, Samardzic e Zaccagni che arrivano al 10 grazie ai palloni insaccati nelle porte avversarie. Poiché nelle ultime settimane lo abbiamo spesso dovuto inserire tra i cattivi, spendiamo stavolta un parola di elogio per Maleh anche se il suo bel 7 è poi “degradato” a 6,5 per un giallo. Gioca pochi minuti ma rimedia suo malgrado un cartellino rosso fortemente penalizzante Saelemaekers che al pari del leccese Kaba (altra espulsione più che contestata…) chiude all’ultimo posto con 4 di fantamedia. Non fa una bella figura al cospetto del tecnico che l’aveva fortemente richiesto in estate il granata Ricci che “becca” 5 in pagella ridotto poi a 4,5 dall’ammonizione ricevuta.

ATTACCANTI

Con 11,5 di fantamedia (frutto di un bel 7,5 di base più un gol ed un assist) risultano quali migliori attaccanti della sesta giornata Berardi e Kvaratskhelia; se per il neroverde si tratta ormai di una consolidata abitudine, per il georgiano è un ritorno dopo un inizio di campionato davvero difficile, complicato ancor di più nel fantacalcio dal penalizzante cambio di ruolo (da c/c a punta). Dietro la coppia “vincente” si piazzano con un bel 10 Osimhen, Luvumbo, Nico Gonzalez, Saulè (prima rete col Frosinone) e Okafor al primo centro in Italia. Bene pure Retegui e Simeone con i loro 9,5. Dietro la lavagna finisce Ngonge con 4,5 (5 e ammonizione), ma sono una sfilza gli attaccanti che non superano il 5, compresi gli illustri e titolati Lukaku, Dybala e Lookman.