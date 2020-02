Biathlon, Wierer medaglia d’oro ai Mondiali anche nella 15 km individuale

Biathlon, Wierer oro ai Mondiali anche nella 15 km

Biathlon Wierer Oro Mondiali | Immensa Dorothea Wierer. La campionessa azzurra ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di biathlon di Anterselva anche nella 15km individuale femminile. Wierer ha chiuso con il tempo di 43.07.7 e solo due errori al tiro, bissando così il successo nell’inseguimento di domenica. Medaglia d’argento per la tedesca Vanessa Hinz, staccata di 2.2 secondi. Bronzo alla norvegese Marte Roeiseland a 15.8 secondi. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, attualmente 40esima Federica Sanfilippo a 4.41.1, 48/a Michela Carrara a 5.20.8 e 67/a Lisa Vittozzi a 7.32.5. Per l’Italia è la terza medaglia in questa edizione dei Mondiali, dopo quella della Wierer nell’inseguimento e l’argento nella staffetta mista. Per l’Italia è anche la decima medaglia d’oro nella storia dei Mondiali, 30esima medaglia in assoluto.

Le parole della campionessa

“Ho iniziato non proprio benissimo, nella prima serie mi è scappato il primo colpo. Ma avevo buone sensazioni, nonostante le condizioni difficili del vento. Ho fatto due ‘zero’ finali e l’ultimo giro è stato molto tosto”. Questo il commento a caldo di Dorothea Wierer ai microfoni della Rai dopo la vittoria della medaglia d’oro nella 15km individuale ai Mondiali di biathlon di Anterselva. “Sapevo che avevo un vantaggio sulla tedesca ma l’ultimo giro è stato difficile. Ho pensato ad un certo punto che andava bene anche l’argento e invece ce l’ho fatta”, ha concluso Wierer.