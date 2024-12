Boban sull’Inter: “Non è la vera squadra di Inzaghi”. | In Europa c’è da fare di più

Nel post partita di Bayer Leverkusen-Inter, match vinto meritatamente dai tedeschi per 1-0, Boban, intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ ha criticato l’Inter poiché dal suo punto di vista, avrebbe snaturato il suo gioco offensivo, accontentandosi dello 0-0.

Inzaghi dà ragione a Boban

Ecco quanto commentato insieme dal noto opinionista Sky e il tecnico nerazzurro:

La domanda di Boban :

“La tua Inter è quella che si diverte in attacco ed è spavalda. sembravate felici del pareggio e questa non è la tua Inter. Come mai?”

La risposta del tecnico interista:

“Sono d’accordo con te. Abbiamo fatto troppo poco, avevamo anche la sensazione che potessero soffrire il nostro possesso. Dovevamo mettere più qualità, stasera non abbiamo messo in campo la qualità che sappiamo mettere”.