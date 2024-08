Bologna-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Bologna-Empoli, Italiano cerca i primi punti in campionato

Queste le probabili formazioni della sfida delle 18:30 tra Bologna e Empoli con la squadra di Italiano che cerca i primi 3 punti in campionato. Ancora in panchina Sullo dopo la vittoria contro la Roma. La gra del Dall’Ara andrà in onda su Dazn.

Bologna-Empoli, le probabili formzioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski – Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis – Freuler, Moro – Orsolini, Fabbian, Iling-Junior – Castro. All. Italiano.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez – Viti, Ismajli, Cacace – Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella – Solbakken, Fazzini – Colombo. All. Sullo (D’Aversa squalificato).