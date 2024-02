Bologna-Fiorentina, le scelte di Thiago Motta e Italiano

Bologna in campo con il 4-2-3-1. Difesa rossoblù affidata a Beukema e Lucumì al centro, supportati da Posch e Kristiansen sulla fascia. In mezzo al campo Aebischer e Freuler, con Orsolini e Saelemaekers ai lati di Ferguson sulla trequarti. Attacco nelle mani del solo Zirkzee.

Stesso modulo per i viola, che dovranno fare a meno di Martinez Quarta, out per squalifica. Linea difensiva a quattro con Milenkovic e Ranieri da centrali, con Kayode, sulla destra, e Biraghi, a sinistra. Centrocampo con Arthur e Duncan, alle spalle di Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez. In avanti c’è Belotti.