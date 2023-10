Il Bologna ospita il Frosinone al Dall’Ara, questo pomeriggio alle 15. Rossoblù reduci dal grande pareggio in rimonta ottenuto a San Siro contro l’Inter. Dopo essere andati sotto di due gol, i falsinei hanno raggiunto i nerazzurri grazie alle reti di Orsolini e Zirkezee. Il pareggio di Milano è sintomatico di un buon momento per la formazione di Thiago Motta, al settimo risultato utile consecutiva. Situazione analoga, e anche migliore, quella in casa Frosinone. Gli uomini di Di Francesco, dopo aver battuto il Verona in casa nell’ultima uscita, hanno raggiunto l’ottavo posto a quota 12. L’ultimo precedente in casa del Bologna, risalente al gennaio 2019, è terminato con un clamoroso 0-4 per gli ospiti. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romangoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco.