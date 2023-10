Le condizioni non ottimali di Garritano portano Di Francesco a puntare su Brescianini in mediana, accanto a Mazzitelli e Barrenechea. Buone notizie per i frusinati, torna titolare Cheddira in attacco. In casa Verona sarà ancora Cruz, che dovrebbe avere la meglio su Bonazzoli e Djuric, a guidare l’attacco, supportato da Duda e Ngonge.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Faraoni; Terracciano, Suslov, Folorunsho, Lazovic; Duda; Ngonge, Cruz. All. Baroni.