Ottava giornata di Serie A: Verona ospite del Frosinone allo Stirpe, questo pomeriggio alle 15. Padroni di casa chiamati subito a rispondere alla sconfitta di domenica contro la Roma, ma forti dell’ottimo avvio con 9 punti in sette gare. Dall’altra parte, il Verona di Baroni che manca i tre punti da sei giornate ed è reduce dal pareggio esterno raccolto contro il Torino lunedì sera. L’ultimo precedente, risalente al campionato di Serie B 2016/2017, ha visto i ciociari imporsi sui veneti per 1-0 grazie alla rete di Ciofani. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco