Bologna – Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Il Bologna ospita la Lazio nella ventinovesima giornata di Serie A. Rossoblù che possono disporre dell’organico al completo, con Freuler di rientro dalla squalifica che si riprende il posto da titolare; Calabria favorito su De Silvestri sulla fascia destra, mentre in avanti Orsolini è il favorito per affiancare Odgaard e Ndoye dietro a Castro. Baroni, che ritrova Rovella dopo la squalifica scontata giovedì in Europa, deve fare i conti con le condizioni di Marusic e Castellanos, usciti malconci dalla partita con il Plzen. In difesa, il tecnico è pronto a puntare sulla coppia Gila-Romagnoli, mentre in avanti vanno verso la conferma Isaksen e capitan Zaccagni. La partita, in programma domenica 16 marzo alle 15:00, sarà visibile su DAZN.

Bologna – Lazio, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

LAZIO (4-2-3-1) : Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. All. Baroni