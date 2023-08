Bologna-Milan, Pioli a Dazn nel pre partita: “20-22 titolari per competere su tre fronti”

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Bologna-Milan: Il tecnico vuole una vittoria. I rossoneri sono pronti ad iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Milan, le parole di Pioli

Che sensazioni ci sono? “C’è sempre l’emozione della prima gara di campionato. Siamo emozionati, siamo curiosi di vedere cosa riusciremo a fare”.

Sulla formazione e le scelte: “Giocano quelli più pronti, lavoriamo insieme dal 19 luglio mentre invece gli altri arrivati, mi riferisco a Chukwueze, Okafor e Musah, sono arrivati solo due settimane fa e quindi è normale che gli altri siano più avanti, ma non penso ci vorrà tempo per mettersi in linea con i compagni”.

Le tante soluzioni dalla panchina: “L’idea è di avere un organico al completo, l’idea è di avere 20-22 titolari perché avremo tante partite da giocare e vogliamo essere competitivi ovunque: c’è bisogno di giocatori all’altezza. Dobbiamo andare partita per partita, ma sono convinto che stiamo formando già un buon gruppo e una buona squadra quindi adesso diamo la parola al campo”.