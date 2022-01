Bologna Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per riprendersi dalla sconfitta contro la Fiorentina che è costata l’eliminazione dalla coppa Italia, il Napoli affronta il Bologna al Dall’Ara per mantenere intatta la distanza dalla Juventus, quinta in classifica, che ha vinto contro l’Udinese. Spalletti perde Insigne e Ospina, ma recupera Fabian Ruiz, almeno per la panchina. Mihajlovic, invece, si affida al buon momento di Orsolini, a segno contro il Cagliari.

Bologna Napoli, le probabili formazioni

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Viola, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Zielinski; Petagna

Bologna Napoli, i precedenti

Nei 62 precedenti giocati in Emilia, il Bologna ha vinto 31 volte, con 14 pareggi e 17 vittorie partenopee. Negli ultimi tempi le cose sono però andate diversamente con il Napoli che spesso ha riportato 3 punti dal Dall’Ara. L’anno scorso terminò per 1-0 con la rete di Osimhen, ma la vittoria più larga degli azzurri avvenne nella stagione 16/17 con un sonoro 7-1 firmato dalle triplette di Mertens e Hamsik e dal gol di Insigne.

Bologna Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:30, sarà visibile su DAZN