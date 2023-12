Bologna-Roma, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra Bologna e Roma si annuncia come uno scontro diretto per la zona Champions League, con entrambe le squadre appaiate a 25 punti in classifica. Il Bologna, guidato da Thiago Motta e con Zirkzee come faro offensivo, cerca di continuare il proprio sogno europeo. Dall’altra parte, la Roma di Mourinho, con diverse assenze tra cui Lukaku e Dybala, mira a mantenere la posizione in classifica. Questo match è uno scontro diretto per la zona Europa, con gli Emiliani favoriti per la vittoria finale.