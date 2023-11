Bologna-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Fuori Orsolini e Karlsson, Thiago Motta ripiega su Ndoye e Ferguson, insieme all’ex rossonero Saelemaekers, sulla trequarti, alle spalle della punta, Zirkzee. Centrocampo affidato a Freuler e Aebischer. In difesa spazio a Calafiori e Beukema come centrali, davanti a Skorupski, sostenuti da Posch e Kristiansen sulle fasce. Juric ripropone la coppia Zapata–Sanabria in attacco. In mezzo al campo, date le assenze Ricci e Linetty, titolari Ilic e Tameze. Fasce con Bellanova e Lazaro. Nel reparto difensivo dal 1′ Zima , Buongiorno e Rodriguez. Tra i pali Milinkovic-Savic.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.