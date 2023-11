Si chiude la tredicesima giornata di Serie A: al Dall’Ara di Bologna arriva il Torino di Juric. Rossoblù, chiamati a riscattare la sconfitta dell’ultima gara contro la Fiorentina, momentaneamente ottavi con 18 punti. Due punti sotto, a 16, i granata, al terzo risultato utili consecutivo, hanno pareggiato a Monza la scorsa sfida di campionato. L’ultimo precedente a Bologna, risalente a ottobre 2022, è terminato 2-1 per i padroni di casa con reti di Posch e Orsolini (Lukic per gli ospiti). Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.