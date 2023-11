Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata odierna, la Roma sarebbe interessata all’acquisto di un difensore centrale in questa sessione di mercato. Nel mirino dei giallorossi sarebbe finito Arthur Theate attualmente in forza al Rennes.

Theate-Roma, la situazione

Per la difesa la Roma avrebbe in mente un altro nome, quello di Arthur Theate centrale difensivo belga, compagno di nazionale di Lukaku attualmente in forza al Rennes. La società giallorossa visto che il ragazzo non sta rendendo al meglio in Ligue 1 e avrebbe voglia di riscatto, con un possibile ritorno in Serie A dopo le ottime cose fatte vedere a Bologna nella stagione 2021-2022. Sta monitorando la situazione con cura per portare un atro calciatore belga in giallorosso.

Arthur Theate è un difensore classe 2000 che può far comodo molto alla Roma vista anche la sua duttilità dal punto di vista difensivo e la scadenza di contatto nel 2025 di Spinazzola. L’ipotesi che può portare il centrale belga a Roma può essere solo quella del prestito visto che il calciatore è arrivato dal Bologna al Rennes per una cifra intorno ai 20 milioni nell’estate del 2022. Oltre al centrale difensivo belga la Roma ha provato a sondare il terreno per altri due profili: Pablo Mari, centrale difensivo spagnolo del Monza, per il quale i brianzoli non sembrano interessati ad intavolare una trattativa. L’altro nome è quello di Jakub Kiwior, centrale difensivo classe 2000 attualmente nelle file dell’Arsenal con un passato in Serie A nello Spezia.