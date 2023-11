L’archiviazione della qualificazione dell’Italia a UEFA EURO 2024, complice una fortunosa svista arbitrale in pieno recupero, fa tirare un sospiro di sollievo ad ogni appassionato della penisola, permettendo a tutti di avvicinarsi al grande ritorno della Serie A senza scompensi emotivi di alcun tipo. Nel 13° turno, in apertura sabato alle 15:00 con Salernitana–Lazio, si preannunciano grandi emozioni, con Atalanta–Napoli, Milan–Fiorentina e Juventus–Inter che tenteranno di offrire un calcio d’alto livello, tatticamente e tecnicamente.

Serie A, i precedenti e i pronostici di Juventus-Inter

Il 250° derby d’Italia rischia di arricchire emotivamente, nel bene e nel male, ogni suo spettatore, con la situazione di classifica (Juventus 29 e Inter 31) che contribuisce ad infiammare ulteriormente una miccia accesa da tantissime decadi. Nonostante si giochi all’Allianz Stadium, i favori del pronostico vergono non di molto a favore della squadra di Simone Inzaghi, la quale, visto l’avvio stagionale, sembra avere le carte in regola per abbattere il solidissimo muro di Massimiliano Allegri.

Anche lo storico pupillo di centrocampo della Vecchia Signora, Claudio Marchisio, si è espresso a favore dell’Inter nella sua predizione, asserendo però la concreta chance che Federico Chiesa, reduce da una doppietta in Nazionale, abbia di ferire la retroguardia meneghina. Come ogni scontro tra queste potenze, del resto, è difficile prevederne l’esito. Per l’appunto, la scorsa stagione i club si sono divisi il bottino tra Coppa Italia (1-1 all’andata e 1-0 per Lautaro e compagni al ritorno) e campionato (2-0 e 0-1 per i piemontesi).

Qui Juventus

Se da un lato le sensazioni positive derivano dalla solidità difensiva acquisita da inizio stagione, dall’altra le difficoltà a creare azioni da gol in maniera semplice ed efficace si fanno sentire. La Juventus ha di fronte a sé un’importante prova del nove, avendo la possibilità di dimostrare al proprio pubblico di star prendendo la giusta direzione.

Nonostante la fiducia e la voglia, Allegri dovrà rassegnarsi allo schieramento non completo dei titolari, con Danilo, Weah e De Sciglio che sicuramente non ci saranno. A loro rischiano di aggiungersi Alex Sandro, Miretti e Locatelli, tutti in dubbio, con ogni probabilità, fino all’ultimo. McKennie invece parrebbe farcela, seppur non al 100%. Da non escludere la possibilità che la Juventus entri in campo col 3-4-3 vista lo scarso quantitativo a centrocampo.

Qui Inter

La forza del gruppo e del lavoro svolto da Inzaghi è sotto gli occhi di tutti, con la coesione generale che emerge quasi sempre nel terreno di gioco. L’Inter ha già a novembre la chance di mettersi in proprio nella corsa per lo scudetto, che eventualmente equivarrebbe alla seconda stella. L’obbiettivo è dichiarato da tempo, e nonostante qualche assenza importante, come Pavard, Bastoni e molto probabilmente Cuadrado, la fisionomia e i numeri necessari per abbattere la Juventus ci sono.

Dopo il 2-2 casalingo contro il Bologna del 7 ottobre, l’Inter ha trovato sei vittorie consecutive, di cui due in Champions League, dimostrandosi una squadra piena di risorse e vogliosa di fare ancora meglio di quanto fatto l’anno scorso, giocandosi le partite sempre a viso aperto, contro chiunque, su tutti i fronti.

Le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram