Riscattatosi negli ultimi tempi in seguito a stagioni non fantastiche, la carriera di Moise Kean sembra essere arrivata ad un punto focale, col presente e il futuro prossimo che rappresentano un importante obbiettivo da consolidare. La punta della Juventus ha la fiducia di Massimiliano Allegri, che gli ha dimostrato di non esitare a chiamarlo in causa nel momento del bisogno.

Juventus, Kean e il bene verso Raiola

Kean, questa sera impegnato con la Nazionale italiana nel cruciale match contro l’Ucraina, ha parlato a F19 del rapporto che aveva con il suo ex procuratore Mino Raiola, prima della sua scomparsa: “È stata la persona che ha saputo starmi più vicino. Mi ha aiutato molto quando per me era tutto nuovo. Quando avevo tra i 15 e i 16 anni mi spiegava come relazionarmi con le persone e come comportarmi. Mi ha aiutato davvero moltissimo”.