Borussia Dortmund-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi torna la Champions League, con le gare dei Playoff. In lista anche Borussia Dortmund-Atalanta, oggi 17 febbraio 2026, ore 21. Al Signal Iduna Park di Dortmund, l’arbitro di gara sarà l’olandese Gozubuyuk S.

Borussia Dortmund-Atalanta, probabili formazioni

Il Borussia Dortmund sta facendo un grande campionato ed è secondo in classifica a pochi punti dalla capolista. I tedeschi arrivano da una serie di tre vittorie di fila in campionato e sperano di superare i playoff contro la Dea. Durante la prima fase della Champions i tedeschi sono arrivati 17esimi nella classifica generale.

L’Atalanta di Palladino ha finalmente trovato la sua identità e sta rimontando in campionato quanto perso fino a due mesi fa. Questa sera è attesa dalla sfida europea contro il Borussia Dortmund con i playoff che mettono in palio gli ottavi di finale di Champions League.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. All. N. Kovac

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta

Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.