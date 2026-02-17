Galatasaray-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League, con le gare dei Playoff. Oggi tocca alla Juventus che è volata a Istanbul per affrontare il Galatasaray. La sfida Galatasaray-Juventus si giocherà oggi, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 18:45. L’arbitro della gara sarà l’olandese Makkelie.

Galatasaray-Juventus, probabili formazioni

La Juventus arriva da una gara senza precedenti con errori arbitrali che segneranno la sfida Inter-Juventus per sempre. Il Galatasaray è reduce di 4 splendide vittorie consecutive, l’ultima in campionato vinta per 5-1. Tra le due squadre ci sono dei precedenti, i quali non sorridono alla formazione italiana che ha vinto solo uno dei sei precedenti contro i turchi, perdendo due volte su tre a Istanbul. Indimenticabile il confronto del 2013, quando la Vecchia Signora cadde in Turchia su un campo reso complicato da tanta neve.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gundogan; Yilmaz, Yunus Akgun, Sanè; Osimhen. All. Okan Buruk.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Miretti, Yildiz; McKennie. All. Spalletti.

Dove vedere Galatasaray-Juventus

Il fischio d’inizio del match di Champions League tra turchi e bianconeri è previsto per le 18.45 di martedì 17 febbraio allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.