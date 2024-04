Borussia Dortmund-Atletico Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Questi i possibili schieramenti in vista del ritorno tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, dove si ripartirà dall’2-1 dell’andata in favore dei Colchoneros. Diversi i cambi per le due squadre anche se Simeone punta sul solito tandem d’attacco.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atletico Madrid:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Brandt, Malen, Adeyemi; Füllkrug.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Reinildo; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann.