Borussia Dortmund in crisi: in vendita le sue stelle

Crisi Dortmund, l’allarme dal Bild

Il Borussia Dortmund sarebbe in crisi economica, tant’è che per mantenere la stabilità della società, si è costretti a vendere qualche suo talento. A lanciare l’allarme “crisi” è il quotidiano Bild.

Borussia, i nomi dei “sacrificati”

Il Borussia Dortmund è da anni una potenza nel calcio europeo con un organico ricco di giocatori di alto livello, ma soprattutto è un giardino di talenti che potrebbe essere vicino a ricevere dei tagli drastici. Una manovra del genere aiuterebbe le sorti economiche della società, ma allo stesso tempo aiuterebbe i grandi club d’Europa a portare nella propria rosa giocatori impensabili. A peggiorare la situazione è anche l’andamento stagionale della squadra che mette a rischio la partecipazione alla prossima Champions League, e quindi perdita di introiti. Tutto questo, sommato ai danni che la pandemia sta provocando nelle casse del calcio mondiale, mette la società di Rauball in una posizione difficile. Sarebbero in vendita: Jadon Sanchmetteo, Gio Reyna e Raphael Guerreiro. I tre giocatori risultano i primi tre nomi dei “sacrificati” che aiuterebbero le casse della società che, a sua volta, li lascerà partire solo se dovessero arrivare le offerte giuste. Haaland al momento non è in vendita.

Tutto dipende anche da come andrà la stagione, intanto il Dortmund non è riuscito a vincere nelle ultime tre partite e, dall’ambizione di vincere il campionato a rientrare nelle prime quattro, si è ritrovato in sesta posizione, fuori da ogni cosa. Almeno per il momento. Restando fuori dalla Champions League andrebbero a perdere 30 milioni di euro.