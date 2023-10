Borussia Dortmund-Milan, probabili formazioni e dove vederla

In campo il gruppo F: il Milan ospite del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, questa sera alle 21. Dopo il pareggio ottenuto nella prima gara disputata in casa contro il Newcastle, terminata a reti inviolate, la formazione rossonera cerca la prima vittoria nel girone. Diversa la partenza dei gialloneri, sconfitti nella trasferta di Parigi dal PSG di Luis Enrique. L’ultimo precedente tra i due club risale alla competizione 2002/2003, poi vinta proprio dai rossoneri nella finale di Manchester contro la Juventus. In quella occasione il Milan di Ancelotti si impose per 0-1 sul Borussia Dortmund grazie alla rete di Inzaghi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. All. Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.