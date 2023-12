Borussia Dortmund-Psg, le scelte di Terzic e Luis Enrique

La gara di Dortmund fondamentale per passare agli ottavi per Donnarumma e compagni

Se da una parte Newcastle e Milan si giocheranno la qualificazione agli ottavi, dall’altra però la gara tra Borussia Dortmund e Psg sarà fondamentale per Luis Enrique per approdare tra le prime 16 della classe a discapito proprio della squadra inglese o di Stefano Pioli. E proprio per questo vietato fare calcoli in termini di formazioni.

Le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Muani, Mbappè.