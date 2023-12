Borussia Dortmund-PSG, vista dai bookmakers | Comparazione quote, formazioni e consigli

Dopo una sconfitta iniziale contro il PSG, il Dortmund ha ribaltato le proprie fortune in Champions League, vincendo tre partite consecutive, inclusa una vittoria per 3-1 contro l’AC Milan. Tuttavia, le prestazioni in Bundesliga non sono state altrettanto positive, con recenti sconfitte contro Leverkusen e RB Leipzig. Il Dortmund dovrà fare a meno di Emre Can per squalifica e ha diversi giocatori infortunati, inclusi Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Julian Ryerson, Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller e Julian Duranville.