Edoardo Bove, il centrocampista classe 2002 della Roma, come annunciato nei giorni precedenti, aveva già trovato l’accordo con il club per il rinnovo di contratto. Era nell’aria da qualche tempo, si attendeva solo l’ufficialità e oggi è arrivata con un contratto rinnovato fino al 2028.

Il comunicato del club sul rinnovo di Bove

L’AS Roma è lieta di annunciare che Edoardo Bove ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2028.

“Questo rinnovo significa molto per me: sono entrato alla Roma che ero un bambino e ancora oggi mi emoziono nel ricordare il mio primo ingresso al Fulvio Bernardini”, ha dichiarato Edoardo.

“Negli anni è cresciuta la consapevolezza del luogo in cui mi trovo e oggi desidero ringraziare la Società per gli strumenti che mi ha messo a disposizione e per l’opportunità di proseguire il mio percorso nella famiglia giallorossa“.

Cresciuto nel Settore Giovanile della Roma, Bove ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 9 maggio 2021 contro il Crotone. In giallorosso ha collezionato 66 presenze, con 4 gol all’attivo.

“Edoardo incarna i principi che vorremmo sempre trasmettere ai ragazzi del nostro Settore Giovanile, perché indossa la maglia della Roma con senso di orgoglio e responsabilità in ogni momento della sua quotidianità, dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager dell’Area Sportiva, Tiago Pinto.

“Assieme alle sue qualità tecniche, ha costantemente messo in luce spirito di sacrifico e devozione al Club ed è per profili come il suo che passa il futuro della Roma”.

Congratulazioni, Edo!