Boxe: possibile match a dicembre tra Canelo e Callum Smith

I manager starebbero trattando per un match con in palio il titolo mondiale dei pesi medi.

Saúl Álvarez Canelo, a pochi giorni di distanza dalla risoluzione per inadempimento contrattuale con l’emittente DAZN, potrebbe però ritrovarsi a combattere di nuovo proprio sulla piattaforma televisiva in questione. Il match dovrebbe avvenire nel mese di dicembre all’AT & T Stadium di Arlington, in Texas, dove sarebbe anche consentito un numero limitato di spettatori.

Se l’accordo andrà a buon fine, Callum ‘Mundo’ Smith (27-0, 19 KO), 30 anni inglese, difenderebbe il suo titolo mondiale dei pesi medi super WBA per la terza volta contro il 30enne Saúl ‘Canelo’ Alvarez (53-1-2, 36 KO), il messicano che è invece campione mondiale in quattro categorie di peso, passando dai pesi superwelter ai massimi leggeri.

Canelo ha riferito, inoltre, più volte l’importanza per lui di ritornare nuovamente sul ring prima della fine di quest’anno, visto lo stop prolungato. Il suo ultimo incontro risale, infatti, a un anno fa, quando la star della boxe è salito di due categorie di peso sfidando e vincendo il titolo mondiale dei pesi massimi leggeri contro Sergey Kovalev.

Il manager di Smith, Eddie Hearn ha dichiarato : “I colloqui sono in corso con il Team di Canelo, e sarebbe davvero un onore raggiungere un accordo per questo grande incontro con Callum Smith“