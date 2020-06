Tyson Fury racconta il motivo del suo rientro: “La voglia di tornare e mettere KO Wilder mi è venuta dopo che ho sentito i suoi commenti su Mike Tyson”

Dopo il suo exploit contro l’allora Re dei massimi Wladimir Klitschko nel novembre 2015, Fury ha dovuto combattere contro i problemi di depressione e abuso di sostanze che lo hanno portato ad uno stop di tre anni. Fury ha ripreso ad allenarsi per il suo ritorno alla fine del 2017 ed è tornato sul ring a metà del 2018, il su un unico obbiettivo era il match con l’allora campione del mondo WBC Deontay Wilder che si svolse nel dicembre del 2018, terminato con un pareggio dopo dodici round. La rivincita avvenuta a febbraio di quest’anno ha incoronato Fury campione del mondo WBC dopo una vittoria per TKO alla settima ripresa. Ma Wilder ha esercitato una clausola di rivincita immediata che costringerà l’inglese ad un altro match entro la fine dell’anno.

“Ho iniziato la missione di diventare di nuovo campione mondiale dei pesi massimi”, ha dichiarato Fury al presidente della WBC Mauricio Sulaiman nel 2018. Poi aggiunge: “Ho telefonato al mio allenatore e ho detto che ero pronto per allenarmi, ho telefonato a Frank Warren e ho detto che ero pronto per un ritorno e lui ha detto, ‘sì”.”Quel giorno ho preso la mia tuta e ho incominciato a correre un miglio, solo uno, ma dopo mezzo miglio mi sono fermato e ho camminato, e mentre camminavo guardavo su Instagram alcuni video e ho visto un video dove Deontay Wilder aveva detto che avrebbe potuto mettere fuori gioco Mike Tyson in un solo round anche nel suo periodo di massimo splendore“. “E ho pensato che questo fosse irrispettoso perché Mike Tyson ha 50 anni, Deontay Wilder è un giovane campione della sua epoca”. “E ho pensato una cosa, per quell’unico commento tornerò e ti eliminerò”. “Ha anche detto alcune cose su di me, è grasso, non tornerà mai più, è troppo fuori forma“. “Quindi devo davvero molto a Deontay Wilder per avermi riportato sul ring, così come a Dio, e da allora non mi sono mai fermato. Da questo giorno a quel giorno non ho mai smesso di allenarmi. Mi sono allenato tutti i giorni dal 1° novembre 2017. “