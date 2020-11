Boxe: verso il countdown del match tra Tyson e Roy Jones

L’evento organizzato tra i due ex campioni del mondo si svolgerà allo Staples Center di Los Angeles.

Il match che nessuno pensava sarebbe effettivamente avvenuto, vedrà le due leggende della boxe Mike Tyson e Roy Jones Jr. che si affronteranno in un incontro-esibizione su otto round, con turni di 2 minuti.

Tyson, 54 anni e campione indiscusso dei pesi massimi, si è ritirato dallo sport nel 2005, mentre Jones, 51 anni ed ex campione di quattro divisioni, ha combattuto per l’ultima volta all’inizio del 2018.

La California State Athletic Commission, preoccupata per la possibilità di un grave infortunio sul ring, spera che il match si svolga come una dura sessione di sparring. Tuttavia, Tyson sta progettando di portare al tappeto già al primo round Jones.

The ‘Iron Mike’ ha così affermato: “Sto aspettando solo lui. Jones non deve preoccuparsi per me. Se corro da qualche parte, corro proprio contro di lui. Io non so boxare piano., non lo so fare. Però non vorrei dire la cosa sbagliata. Non voglio solo che la commissione si arrabbi con me.”

Mentre il CSAC non fornirà alcun giudice, il World Boxing Council avrà tre funzionari nominati che segneranno l’incontro, e alla fine del match sarà infatti annunciato il vincitore.

L’evento si svolgerà in pay-per-view, insieme ad un’altra esibizione con la star di YouTube di 23 anni Jake Paul che affronta l’ex giocatore NBA Nate Robinson, 36 anni.